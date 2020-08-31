Maccabi Tel Aviv'den Eran Zahavi açıklaması

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi için Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor. Enner Valencia ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor.

Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Eran Zahavi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Zahavi'yi sadece Fenerbahçe değil, Maccabi Tel Aviv'de yakından takip ediyor.

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'deFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Eran Zahavi hakkında konuştu

İsrail kulübü dün sahasında oynadığı Maccabi Petah karşılaşmasını 2-1 kaybetti. Paginajornal'da yer alan habere göre, Maccabi Tel Aviv teknik direktörü Giorgos Donis, mücadele sonrasında Eran Zahavi hakkında açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncunun eski kulübü Tel Aviv'e geri döneceğine yönelik sorulan soruya yanıt veren teknik direktör Donis, "Söylentilere cevap vermek istemiyorum. O çok iyi bir oyuncu ama bu konuda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Henüz teklif yapılmadı

Tekdeeps'in haberine göre de Eran Zahavi henüz hangi takıma transfer olacağına karar vermedi. Halen Avrupa ve ABD'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Maccabi Tel Aviv'de henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Teklif yapmak için kulüp başkanı Mitch Goldhaar'ın onayı bekleniyor.

117 maçta, 103 gol, 13 asist

33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.