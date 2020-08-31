Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi hakkında Maccabi Tel Aviv'den son dakika açıklaması
Maccabi Tel Aviv'den Eran Zahavi açıklaması
Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Eran Zahavi paylaşılamıyor. Hem Fenerbahçe'nin hem de Maccabi Tel Aviv'in kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki golcü oyuncu için flaş bir açıklama geldi. Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Eran Zahavi hakkında konuştu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi için Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor. Enner Valencia ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor.
Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Eran Zahavi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü oyuncunun transferini bitirmek istiyor. Zahavi'yi sadece Fenerbahçe değil, Maccabi Tel Aviv'de yakından takip ediyor.
Eran Zahavi hakkında konuştu
İsrail kulübü dün sahasında oynadığı Maccabi Petah karşılaşmasını 2-1 kaybetti. Paginajornal'da yer alan habere göre, Maccabi Tel Aviv teknik direktörü Giorgos Donis, mücadele sonrasında Eran Zahavi hakkında açıklamalarda bulundu.
Golcü oyuncunun eski kulübü Tel Aviv'e geri döneceğine yönelik sorulan soruya yanıt veren teknik direktör Donis, "Söylentilere cevap vermek istemiyorum. O çok iyi bir oyuncu ama bu konuda yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Henüz teklif yapılmadı
Tekdeeps'in haberine göre de Eran Zahavi henüz hangi takıma transfer olacağına karar vermedi. Halen Avrupa ve ABD'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Maccabi Tel Aviv'de henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Teklif yapmak için kulüp başkanı Mitch Goldhaar'ın onayı bekleniyor.
117 maçta, 103 gol, 13 asist
33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.
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