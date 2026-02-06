UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, son 16 play-off turundan yoluna devam edecek. Sarı-lacivertliler bu tur öncesi güncellediği kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sezon başı verilen listede bu dönemde 3 değişiklik hakkı bulunurken, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante’nin ismi yazıldı. Yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise liste dışı kaldı.