Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Yeni transferlerden 3 isim listede

6/02/2026, Cuma
IHA
Fenerbahçe’nin UEFA listesi
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Kante, Guendouzi ve Cherif listeye eklendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, son 16 play-off turundan yoluna devam edecek. Sarı-lacivertliler bu tur öncesi güncellediği kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sezon başı verilen listede bu dönemde 3 değişiklik hakkı bulunurken, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante’nin ismi yazıldı. Yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise liste dışı kaldı.

Fenerbahçe, 19 Şubat’ta İngiliz ekibi Nottingham Forest ile Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Rövanş müsabakası ise 26 Şubat’ta City Ground’da oynanacak.

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N’Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene."



