|
Spor

Fenerbahçe'nin yeni liderleri Dzeko ve Tadic

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde farklı kazandığı Zimbru maçında takım arkadaşlarına saha dizilişleri konusunda sürekli uyarılarda bulunurken lider özellikleriyle de dikkat çekti.

Haber Merkezi
11:06 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sahne aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri sahne aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçında lider özellikleriyle dikkat çekti. Takımın birinci kaptanı Dzeko ve Ajax'ta oynarken takım kaptanlığı yapan Tadic kısa sürede san-lacivertli takıma uyum sağladı. İki yıldız futbolcuya takım içerisinde de büyük saygı duyuluyor.


Sahadaki duruşlarıyla takım arkadaşlarına liderlik yapan Dzeko ve Tadic sahanın her tarafını toparlayan oyuncular oldu. Sahada kaldıkları süre boyunca takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan Tadic ve Dzeko, oyunu yönlendirdi ve takım arkadaşlarına saha dizilişleri konusunda uyarılarda bulundu. Her iki futbolcu da kalitesiyle farkını ortaya koydu.


Tadic sürekli oyun içerisinde

Dusan Tadic, Zimbru maçında oyun isteği ve coşkusuyla 10 numarayı hak eden bir performans sergiledi. İştahlı oyununu asist ve şut pası katkılarıyla süsleyen Sırp futbolcu, oyunu hızlandırmak için taç atışlarını da hızlı kullanırken, top toplayıcı çocuğa da topu hızlı atması konusunda uyarması dikkat çekti. Tadic, sol bekte oynayan Ferdi Kadıoğlu ile iyi bir uyum yakaladı.


Hepsi skora katkı sağladı

Fenerbahçe'de Tadic, Dzeko, Kent ve Szymanski'den oluşan hücum dörtlüsü rakiplerine gözdağı verdi. Hücum dörtlüsü iştahlı futbolu, çabuk uyum sağlamaları ve hücumdaki etkileriyle taraftarların gönlünde şimdiden taht kurdu. Saha içerisinde oyunu yönlendiren Tadic 1 asist yaparken, Kent 1 gol, Dzeko 1 gol ve 1 asist, Szymanski 1 gol kaydetti.



#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Dusan Tadic
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı