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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık programı açıklandı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlayacak. Sarı-lacivertliler daha sonra Rusya'ya gidecek.

15:16 . 29/06/2023 Perşembe
AA
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına başlıyor.

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına başlıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.


Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.


Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:


9 Temmuz:

19.30 Zenit-Fenerbahçe


12 Temmuz:

19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız


15 Temmuz:

14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe


Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.



#Fenerbahçe
#Süper Lig
#İsmail Kartal
2 saat önce
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