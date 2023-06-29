Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık programı açıklandı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattı için transfer ettiği Edin Dzeko'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marko Arnautovic'i gündemine aldığı ifade edildi.