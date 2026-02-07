Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni transferi için çarpıcı itiraf: "Sorun çıkaran biriydi"

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isim için eski kulübünün sportif direktöründen, “Sorun çıkarıyordu ve kendi isteğiyle ayrıldı” itirafı geldi.

Kış transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, Lazio’dan Matteo Guendouzi’yi 28 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli formayla ilk maçına Süper Kupa’da çıkan Fransız orta saha, Galatasaray ağlarını havalandırarak hızlı bir başlangıç yaptı.

Guendouzi’nin transferi sonrası Lazio cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Angelo Fabiani, yıldız oyuncu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Fabiani, Guendouzi’yi sevdiğini vurgularken, "Guendouzi ile çok iyi bir ilişkim vardı ama Lazio içinde ise kendisi sorun çıkaran biriydi. Sürekli kırmızı kart görüyordu ve kafasına göre hareket ediyordu. Guendouzi, kendi isteğiyle ayrıldı.” ifadelerini kullandı.



