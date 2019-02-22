SÜPER LİG

Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği altyapısından takviye

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 13 yaşındaki Arda Güler'i transfer etti.

Haber Merkezi AA
Kadrosunu gençleştirmeye başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin 13 yaşındaki yeteneği Arda'yı renklerine bağladı.

Kadrosunu gençleştirmeye başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin 13 yaşındaki yeteneği Arda'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin, Abdulcebrail Akbulut, Muhammet Ömer Çakı, Gürol Demirezen, Kudret Oben Saraçoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Yılmaz, Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak, Cenk Alptekin, Oğuz Kağan Güçtekin ve kaleci Berke Özer gibi 20 yaş altında birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Gençlerbirliği'nin altyapısındaki Arda Güler'i aldı.

"Hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Arda Güler yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu kulübe gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşıyorum" ifadesini kullanan Arda, "Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu... Bana güvenen ve bugüne kadar destek olan tüm büyüklerime sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Baba Ümit Güler ise transfer nedeniyle ailecek gururlandıklarını söyledi.

Oğlunun hayalini kurduğu kulübe transfer olmasının kendilerini çok mutlu ettiği aktaran Ümit Güler, "Oynadığı futbolun takdir edilmesi ve ona güvenilmesi ailece hepimizi gururlandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" değerlendirmesini yaptı.

13 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
13 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu

Turgutluspor altyapı oyuncularından Ali Efe Katırcı, Fenerbahçe altyapısına transfer olarak Turgutlu'nun gururu oldu.Henüz 13 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçeli altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken Ali Efe, bu transferle ailesine de büyük gurur yaşattı. Genç yıldız adayı, annesi Fatma Katırcı ve babası İbrahim Katıcı ile birlikte Turgutluspor Tesisleri'nde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kulüp Başkanı Hakan Sezer tarafından ağırlandı.Tebrik ettiği Ali Efe'ye yeni kulübünde başarı dileyen Belediye Başkanı Şirin, "Ali Efe hepimizin gurur kaynağı olurken, ayrıca arkadaşlarını da iyi bir örnek teşkil etti. Turgutlu'yu Fenerbahçe gibi bir kulüpte başarıyla temsil edeceğine gönülden inanıyorum. Ailesini de kutluyorum. Çok başarılı bir evlat yetiştirmişler" dedi. Ali Efe Katırcı da kendisini yetiştiren antrenörlerine ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, Fenerbaçe'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

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