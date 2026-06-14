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Fenerbahçe'ye geri döndü! Bireysel idman yaparken fotoğraf paylaştı

Fenerbahçe'ye geri döndü! Bireysel idman yaparken fotoğraf paylaştı

15:0214/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyor.
Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'deki geleceği merak ediliyor.

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla idman yaparken fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takıma geri döndü.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe formasıyla bireysel idman yaparkenki görüntüsünü paylaştı.

Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken 4 de asist yapmıştı.




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