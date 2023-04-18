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Spor

Fenerbahçe'ye Zajc'tan kötü haber

Sarı-lacivertli kulüp, Miha Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

11:51 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Miha Zajc, bu sezon çıktığı 28 maçta 4 gol atıp 3 de asist kaydetti.

Miha Zajc, bu sezon çıktığı 28 maçta 4 gol atıp 3 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın ardından Miha Zajc şoku yaşanıyor.


Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Sloven oyuncuda yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.


Sarı-lacivertli kulüpten, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.







#Fenerbahçe
#Miha Zajc
#Süper Lig
1 saat önce
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