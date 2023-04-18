Fenerbahçe'ye Zajc'tan kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.