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Ferdi Kadıoğlu: “Dinamo Kiev maçını telafi edeceğiz”

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme Turu ilk maçında Slovacko’yu konuk edecek olan Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Ferdi, yarın oynayacakları Slovacko maçına ilişkin, “İyi bir planımız var ve planımıza sadık kalıp galip gelmek istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ferdi Kadıoğlu: “Dinamo Kiev maçını telafi edeceğiz”
Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta forma giyerken 3 gol 3 asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın oynanacak Slavacko maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte basın toplantısında konuştu.

İlk olarak, Slovacko mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran genç futbolcu, “Yarın Slovacko karşısına çıkacağız, bir önceki maçta aldığımız üzüntülü skoru kendimizce en azından intikam alıp telafi etmek istiyoruz. İyi bir maç olacak, onlar tecrübeli takım. Onları küçümsememek lazım, iyi bir planımız var ve planımıza sadık kalıp galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Kaliteli oyuncularımızın olması iyidir”

Alioski’nin gelişiyle birlikte ileride oynama şansının arttığı yönünde sorulan soruya Ferdi, “Takımımıza yeni bir oyuncu katıldı, iyi bir futbolcu bence. Kaliteli oyuncularımızın olması iyidir. Bu konuyla ilgili hocamızla henüz konuşmadık ama ilerde mutlaka konuşacağım” diye cevap verdi.
“Taraftarlarımızın desteğiyle daha güçlüyüz”
Dinamo Kiev maçında taraftarların hayal kırıklığı yaşadığına dikkat çeken milli futbolcu, mesaj göndererek, “Sonuç herkes için hayal kırıklığı oldu. Ama önümüze bakmamız gerekiyor. Taraftarlara desteği için minnettarız, onların desteğiyle daha güçlüyüz, baskı kurabiliyoruz. Yarın baskıyı hissettireceğiz” dedi.

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