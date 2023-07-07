Ferdi'ye İnter kancası

İnter transfer teklifleri olan Hollandalı sağ kanat Denzel Dumfries'in ayrılması halinde boşluğunu Ferdi ile doldurmak istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in ayrılmasının ardından Ferdi'ninde ayrılmasına sıcak bakmıyor. Yıldız oyuncu da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtiyor ve gelen transfer teklifleri için yönetimi adres gösteriyor.