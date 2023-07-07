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Spor

Ferdi'ye İnter kancası

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Milli futbolcuya İtalyan ekibi Napoli'nin ardından İnter de talip oldu.

10:31 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

İnter transfer teklifleri olan Hollandalı sağ kanat Denzel Dumfries'in ayrılması halinde boşluğunu Ferdi ile doldurmak istiyor.


Sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in ayrılmasının ardından Ferdi'ninde ayrılmasına sıcak bakmıyor. Yıldız oyuncu da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtiyor ve gelen transfer teklifleri için yönetimi adres gösteriyor.


Fenerbahçe yönetimi ise Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.


23 yaşındaki Milli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 48 maça çıkıp 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.




#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#İnter
2 saat önce
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