Fethiye'de motokros heyecanı

Fethiye’de motokros heyecanı

15:5619/10/2025, Pazar
IHA
Pistteki yarış, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Pistteki yarış, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Fethiye’de 7 yıl sonra düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 5. ayak yarışı nefes kesti.

Yarışa İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Muğla, Uşak, Ankara ve Bursa’dan yaklaşık 120 sporcu katıldı. Pistteki yarış, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışlar, kazalara da sahne oldu.


TMF Muğla İl Temsilcisi ve Fethiye Ormanspor Başkanı Serkan Özdemir yaptığı konuşmada, "Türkiye Motokros Şampiyonasının 5. ayak yarışlarını Fethiye’de yapıyoruz. Yaklaşık 120 sporcu bu parkurda mücadele ediyor. Bu yarışlarda 5 yaşından, 70 yaşına, 50 cc den 350 cc’ye, kadınlar kategorisine kadara birçok yarışlar Fethiye’de gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.


Enduro ve motokros heyecanının bu parkurda yaşandığını söyleyen Özdemir, "Bu muhteşem parkurda izleyicilere motor sporlarının tutkusunu yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

#Fethiye
#Muğla
#Türkiye Motokros Şampiyonası
