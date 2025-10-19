Fethiye’de motokros heyecanı

Yarışa İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Muğla, Uşak, Ankara ve Bursa’dan yaklaşık 120 sporcu katıldı. Pistteki yarış, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışlar, kazalara da sahne oldu.





TMF Muğla İl Temsilcisi ve Fethiye Ormanspor Başkanı Serkan Özdemir yaptığı konuşmada, "Türkiye Motokros Şampiyonasının 5. ayak yarışlarını Fethiye’de yapıyoruz. Yaklaşık 120 sporcu bu parkurda mücadele ediyor. Bu yarışlarda 5 yaşından, 70 yaşına, 50 cc den 350 cc’ye, kadınlar kategorisine kadara birçok yarışlar Fethiye’de gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.



