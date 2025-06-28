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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu

21:5828/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Palmeiraslı futbolcuların gol sevinci.
Palmeiraslı futbolcuların gol sevinci.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turundaki iki Brezilya ekibinin karşılaşmasında Palmeiras, Botafogo'yu 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçın normal süresi golsüz berabere bitti ve maç uzatmalara gitti.


Palmeiras, maçın 100. dakikasında Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçerken Gustavo Gomez, 116. dakikada kırmızı kart görerek takımını Botafogo karşısında 10 kişi bıraktı.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca, karşılaşmayı 1-0 kazanan Palmeiras, çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.







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