Fikret Orman açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Başkanı siyah beyazlıların kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Trabzonspor'dan bonservisi alınan Mertcan Çam'ın sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarına uymadığını belirten Orman, Mertcan Çam'ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak genç oyuncu ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Mertcan Çam'ın paylaşımı;