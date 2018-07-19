SÜPER LİG

Fikret Orman açıkladı: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor'dan bonservisi alınan Mertcan Çam'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Orman'ın verdiği bu bilgi sonrası genç oyuncudan şaşırtan bir Instagram paylaşımı geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikret Orman.

Fikret Orman.

Fotoğraf: Necat Hazar

Beşiktaş Başkanı siyah beyazlıların kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Trabzonspor'dan bonservisi alınan Mertcan Çam'ın sözleşmesiyle ilgili de bilgi verdi.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarına uymadığını belirten Orman, Mertcan Çam'ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.

Konuyla ilgili olarak genç oyuncu ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte Mertcan Çam'ın paylaşımı;

Mertcan Çam'ın Fikret Orman'a cevabı.
Mertcan Çam'ın Fikret Orman'a cevabı.

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