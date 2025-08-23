Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Filenin Sultanları galibiyetle başladı

17:0323/08/2025, Saturday
DHA
Sonraki haber
Milliler aldıkları sayının ardından böyle sevindi.
Milliler aldıkları sayının ardından böyle sevindi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, İspanya'yı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.


Milliler, E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.


Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

#Türkiye
#İspanya
#Voleybol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS TERCİH - YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025: YKS tercih sonuçları 2025 osym.gov.tr sorgulama ekranı açıldı mı?