Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Milliler aldıkları sayının ardından böyle sevindi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, İspanya'yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
Milliler, E Grubu ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi. Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.
#Türkiye
#İspanya
#Voleybol