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Spor

Filenin Sultanları hız kesmiyor

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti ve gruptan lider çıkmayı garantiledi.

19:37 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Filenin Sultanları gruptan lider çıkmayı garantiledi

Filenin Sultanları gruptan lider çıkmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi ve son maçlar öncesi grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Servis ritmi bulamadığı ve 9 servis kaçırdığı ilk seti milliler, Vargas'ın etkili oyunuyla, 26-24 kazandı.


2. sete fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı takım 5-0'lık seriyle başladığı setin tamamında rakibine büyük üstünlük kurdu ve seti 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.


Dengeli geçen ve son anları nefes kesen 3. seti 28-26 kazanan Milli Takım maçı da 3-0 kazandı ve grubunu lider bitirmeyi garantiledi.


Türk antrenör Yunus Öçal'ın çalıştırdığı Yunanistan ise bu mağlubiyetle turnuvaya veda etti.


Milli oyuncu Melissa Vargas bulduğu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.



#filenin sultanları
#YUNANİSTAN
#Avrupa Şampiyonası
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