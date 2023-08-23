Filenin Sultanları hız kesmiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi ve son maçlar öncesi grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanan maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Servis ritmi bulamadığı ve 9 servis kaçırdığı ilk seti milliler, Vargas'ın etkili oyunuyla, 26-24 kazandı.





2. sete fırtına gibi başlayan ay-yıldızlı takım 5-0'lık seriyle başladığı setin tamamında rakibine büyük üstünlük kurdu ve seti 25-16 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.





Dengeli geçen ve son anları nefes kesen 3. seti 28-26 kazanan Milli Takım maçı da 3-0 kazandı ve grubunu lider bitirmeyi garantiledi.





Türk antrenör Yunus Öçal'ın çalıştırdığı Yunanistan ise bu mağlubiyetle turnuvaya veda etti.





Milli oyuncu Melissa Vargas bulduğu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.







