Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Türkiye tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkacak.
Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda finale kalan A Milli Takım'ın rakibi belli oldu. Kıyasıya geçen Brezilya - İtalya müsabakası sona erdi. İşte Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi...
Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye finale yükseldi.
Rakibimizin belli olacağı Brezilya-İtalya maçı karar setine kaldı. Müsabakadan 3-2'lik set sonucuyla galip ayrılan İtalya finalde A Milli Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
TÜRKİYE - İTALYA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İtalya arasında dünyanın en büyüğünün belirleneceği final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.
#Filenin Sultanları
#2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
#Türkiye
#Brezilya
#İtalya