Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

18:036/09/2025, Cumartesi
G: 6/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkacak.
Türkiye tarihinde ilk kez final müsabakasına çıkacak.

Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda finale kalan A Milli Takım'ın rakibi belli oldu. Kıyasıya geçen Brezilya - İtalya müsabakası sona erdi. İşte Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi...

Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye finale yükseldi.


Rakibimizin belli olacağı Brezilya-İtalya maçı karar setine kaldı. Müsabakadan 3-2'lik set sonucuyla galip ayrılan İtalya finalde A Milli Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.


TÜRKİYE - İTALYA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasında dünyanın en büyüğünün belirleneceği final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.



#Filenin Sultanları
#2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
#Türkiye
#Brezilya
#İtalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KANLI AY TUTULMASI İÇİN GERİ SAYIM: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? 82 dakikalık görsel şölen