Fırtına çıkış peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK ile yaptığı maçta sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrılan ve adını 5. tura yazdıran Trabzonspor, bugün ise Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.





Ligdeki son 2 maçında önce Sivasspor'la berabere kalan ardından Kayserispor'a yenilen bordo-mavililerin, teknik direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı yenilmezlik serisi son bulmuştu. Kupa maçının moraliyle sahaya çıkacak olan Trabzonspor, bugün kazanarak hem yeni bir seriye başlamak hem de çıkışa geçmek istiyor.









Üstünlük Trabzonspor'da





İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer rakibine hiç yenilmedi. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.





Ligde 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçmeyi ve zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.









📝 Gaziantep FK maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/1nR3QoZGlr — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 9, 2023





Mendy dönüyor





Trabzonspor'da, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Batista Mendy'nin, bugün sahada olması bekleniyor. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Mislav Orsic ile tedavisi tedavisi süren Nicolas Pepe ise forma giyemeyecek.





Gaziantep FK'da ise sakatlığı süren stoper Ulaş Zengin ile sarı kart cezalısı durumunda olan Furkan Soyalp ve Max Gradel bugünkü karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.





Gaziantep FK-Trabzonspor

Stat: Kalyon

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Hakem: Arda Kardeşler

Gaziantep FK: Nita, Arda, Nkoulou, Djilobodji, Morais, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Mirza, Maxim, Draguş

Teknik direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Trezeguet, Bakasetas, Onuachu

Teknik direktör: Abdullah Avcı



















