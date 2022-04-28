Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fırtına hiç dinmedi
FUTBOL FUTBOL

Fırtına hiç dinmedi

Şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, 34. haftası geride kalan Süper Lig’de 28 hafta liderlik koltuğuna oturarak rakiplerine fırsat vermedi. Ligin 1. ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavili takım, 9. haftada Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 yenip, rakibinden devraldığı liderliği 26 haftadır bırakmıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına hiç dinmedi
Bordo-mavililer şampiyonluk için gün sayıyor.

Süper Lig’de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan ve hafta sonunda sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Trabzonspor, ligde 28 hafta liderlik koltuğuna otururken, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor. Ligde 34 haftada 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, bu hafta şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin yarın Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşmasına çıkmadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Antalyaspor karşısında 1 puan yetecek.

Fırtına, 34. hafta geride kalırken 28 hafta liderlik koltuğuna oturup rakiplerine bu fırsatı fazla vermedi. Ligin 1. ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 yenip rakibinden devraldığı liderliği, 26 haftadır bırakmıyor.

Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, bir kez de Altay liderlik yaşadı.

Evinde hiç kaybetmedi

Süper Lig’de 35. haftada Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavili takım, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet ve 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor. Bordo-mavililer, dış sahada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
SPOR
Süper Lig'e Türk teknik adam damgası


Üçüncü DünyaSavaşına yol açabilir

Üçüncü Dünya
Savaşı'na yol açabilir

​Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor.
Emeklinin beklediği müjde

Emeklinin beklediği müjde

​Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi.
Pegasus çalışanları Kadir Gecesi İslam inancıyla alay etti: İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar

Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bombalı saldırı hazırlığındaydılar.
11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

​CHP'li eski vekilden Kaset Kumpas davası yorumu.

​PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan İBB personeli Şafak Duran gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.