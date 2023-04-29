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Spor

Fırtına için bir maçtan fazlası

Bugün deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak bordo-mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica'nın bu maçın ardından futbolcularla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:11 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Bjelica yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Bjelica yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica için, ligde bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşma, 3 puan mücadelesinin ötesinde bir anlam taşıyor.


Bir haftalık antrenman performansı ve Konyaspor karşısında sergilenecek maç performansı ile futbolcular hakkında kesin kararını vermesi beklenen Hırvat teknik adamın, bu maçtan sonra raporunu yönetim kuruluna vereceği öğrenildi.


Göreve geldikten sonra takım hakkında Ertuğrul Doğan ile henüz bir araya gelmeyen Hırvat teknik adamın hafta içinde başkana gelecek sezonun planlaması ve transfer ile ilgili bilgi vereceği belirtildi.


Oyuncular hırslı

Sivasspor karşısında alınan farklı mağlubiyetten sonra geçen haftayı 'BAY' geçen bordo-mavililer bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sakat ve cezalı futbolcularına rağmen kazanmak için sahaya çıkmayı planlayan Trabzonspor'da futbolcular kötü gidişe 'dur' demek isterken bu maç bir ölçüde takımdaki geleceklerini de belirleyecek.


Bu arada bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Denswil ile Abdülkadir Ömür karşılaşma kadrosuna alınmadı.





#Trabzonspor
#Konyaspor
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
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