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​Fırtına Umut Meraş’a talip​

Fırtına Umut Meraş’a talip

Gelecek sezon Avrupa kupalarında da mücadele etmek isteyen Trabzonspor, bu doğrultuda tranfser çalışmalarına devam ediyor. Listesinde bir çok oyuncu bulunduran bordo-mavili takım, daha önce de ilgilendikleri milli futbolcu Umut Meraş için nabız yoklamaya devam ediyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Fırtına Umut Meraş’a talip​
Umut Meraş

Trabzonspor yönetimi, Umut Meraş'ın kulübü olan Fransız ekibi Le Havre’ye 1.5 milyon Euro ve bir sonraki satış için yüzde 10 pay önerdi. Le Havre Kulübü teklifi değerlendiriyor. Yönetim ile sık sık bir araya gelerek takımın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunan teknik direktör Abdullah Avccı’nın da Umut Meraş’ı kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMIN GÖZDESİ OLDU

Milli sol bek için menajeri aracılığı ile kulübü Le Havre’a teklif ileten Trabzonspor, Fransa’dan gelecek cevaba göre transferde adım atmaya planlıyor. Oyuncu için kulübünden olumlu bir cevap gelirse konunun bir an önce resmiyete kavuşması bekleniyor. Trabzonspor’un bu trasferi haziran ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi bitirmeyi çok istediği de öğrenildi. 25 yaşında ve 1.78 boyunda olan Umut Meraş, A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Umut, bu sezon Le Havre forması ile 29 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist yaptı. Genç sol bek 12 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala Avrupa hesaplarını sürdüren Trabzonspor, 38. haftada bugün oynanacak Göztepe maçıyla yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor. Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordo-mavililer, bugünkü maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Abdullah Avcı da takımla birlikte İzmir’e giderken, tedavileri süren Yunus Mallı, Edgar le, Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.

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