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Fırtına'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

18:1626/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili oyuncular taktik çalıştı.


Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.




#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Göztepe

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