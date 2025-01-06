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Fırtına'da kupa mesaisi sürüyor

Fırtına'da kupa mesaisi sürüyor

19:446/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu çalışması gerçekleştirdi.


Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.







#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Alanyaspor

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