Fırtına'da öncelik Elneny ve Nino

Ara transferde takımı güçlendirme adına transfere yönelecek olan Trabzonspor, önceliğini gönderilecek futbolcular üzerine yoğunlaştırdı.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile hafta içinde bir görüşme yapan başkan Ertuğrul Doğan transfer planlamasını masaya yatırdı. Transfer için kaynak bulmanın yanı sıra yabancı kontenjanın sorun olduğu bordo-mavili takımda Avcı'nın isteği doğrultusunda satılması ya da kiralık olarak gönderilmesi planlanan oyuncular şekillendi. Buna göre Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan Benin asıllı Türk oyuncu Rayyan Baniya ile Umut Bozok'un yanı sıra yabancı oyunculardan sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den kiralık gelen Filip Benkovic, Tonio Teklic, Jens Larsen, Joaquin Fernandez ile istikrarsız bir grafik çizen Enis Bardhi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
Trabzonspor'da gönderilmesi düşünülen oyuncuların menajerleri ile bir araya gelmeyi planlayan başkan Ertuğrul Doğan'ın belirlenen oyuncuların kiralanması ve satılması konusunda temsilcilere yetki vereceği öğrenildi.
Başkan Doğan, transferde nokta atışı yapmayı hedeflediklerini ve bu noktada oyunu iki yönlü oynayabilecek isimlere öncelik tanıyacaklarını da ifade etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın isteğiyle takıma öncelikli olarak İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Mısırlı orta saha Mohamed Elneny ile stopere Fluminense'den 26 yaşındaki Brezilyalı Nino'yu transfer etmek istiyor. Böylece, Mendy de ikinci bölgede değerlendirilecek.