Fırtına'da öncelik Elneny ve Nino

Teknik direktör Abdullah Avcı ile hafta içinde bir görüşme yapan başkan Ertuğrul Doğan transfer planlamasını masaya yatırdı. Transfer için kaynak bulmanın yanı sıra yabancı kontenjanın sorun olduğu bordo-mavili takımda Avcı'nın isteği doğrultusunda satılması ya da kiralık olarak gönderilmesi planlanan oyuncular şekillendi. Buna göre Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan Benin asıllı Türk oyuncu Rayyan Baniya ile Umut Bozok'un yanı sıra yabancı oyunculardan sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den kiralık gelen Filip Benkovic, Tonio Teklic, Jens Larsen, Joaquin Fernandez ile istikrarsız bir grafik çizen Enis Bardhi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.