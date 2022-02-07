Spor Flamengo, Fenerbahçeli Diego Rossi için devreye girdi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Flamengo, Fenerbahçeli Diego Rossi için devreye girdi

Fenerbahçe'nin sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'ye, Brezilya Ligi'nden Flamengo talip oldu. Brezilyalılar da, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Flamengo Fenerbahçeli Diego Rossi için devreye girdi
Transfermarkt verilerine göre Rossi'nin piyasa değeri 14 milyon euro.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Diego Rossi'ye sürpriz bir talip geldi.

Flamengo Fenerbahçeli Diego Rossi için devreye girdi

Torcedores'in haberine göre, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Diego Rossi için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ve Flamengo'nun oyuncunun maaşını uygun bulduğu için kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Diego Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Uruguaylı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.


Diego Costa'dan Fenerbahçe itirafı: Transfer olacak mı?
SPOR
Diego Costa'dan Fenerbahçe itirafı: Transfer olacak mı?

Uzman isim uyardı

Uzman isim uyardı

'Kamyonlarla taşınan kar gölleri zehirliyor.'
Gemiler buz esaretinde

Gemiler buz esaretinde

​Dünyanın en derin gölünde sert kış koşulları yaşanıyor.
Kırklareli zirvede

Kırklareli zirvede

Haftalık vaka haritası açıklandı.

​Atina, Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında.

​SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar.

Türk araştırmacı dünya literatürüne geçti.

​İki yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı.

​'İstanbul'da ilk kez böyle bir hayvan görüyoruz.'

Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi için var gücümüzle çalışırız.

​Hızla yayılınca olağanüstü hal ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.