Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Diego Rossi'ye sürpriz bir talip geldi.
Flamengo Fenerbahçeli Diego Rossi için devreye girdi
Torcedores'in haberine göre, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Diego Rossi için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ve Flamengo'nun oyuncunun maaşını uygun bulduğu için kiralık olarak transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.
- Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Diego Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Uruguaylı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi kiralık olarak Flamengo'ya önerildi. Oyuncunun maaşını uygun bulan Flamengo, transfer görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. pic.twitter.com/Hn4IABcjpS
Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi kiralık olarak Flamengo'ya önerildi. Oyuncunun maaşını uygun bulan Flamengo, transfer görüşmelerine başladı.