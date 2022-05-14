Formasını giydiği takımı satın alıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK'nın takım kaptanı Murat Yıldırım, formasını giydiği kulübü satın alıyor.
34 yaşındaki futbolcu ile kulüp yöneticileri arasında yapılan görüşmede devir işlemlerinin sonuna gelindiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir. Detaylı açıklama önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" denildi.
- Murat Yıldırım, memleketinin takımı olan Çorum FK'da bu sezon 34 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
KAMUOYUNA... pic.twitter.com/MFsFW6q8Ta
KAMUOYUNA... pic.twitter.com/MFsFW6q8Ta— Çorum Futbol Kulübü (@corumfk) May 13, 2022