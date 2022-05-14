Spor Formasını giydiği takımı satın alıyor
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Formasını giydiği takımı satın alıyor

2. Lig'de mücadelede eden Çorum Futbol Kulübü'nün takım kaptanı Murat Yıldırım'a devredileceği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formasını giydiği takımı satın alıyor
Murat Yıldırım kariyerinde Süper Lig'de de forma giymişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK'nın takım kaptanı Murat Yıldırım, formasını giydiği kulübü satın alıyor.

34 yaşındaki futbolcu ile kulüp yöneticileri arasında yapılan görüşmede devir işlemlerinin sonuna gelindiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir. Detaylı açıklama önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" denildi.

  • Murat Yıldırım, memleketinin takımı olan Çorum FK'da bu sezon 34 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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