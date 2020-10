F1 İstanbul seyircisiz

Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. İlk başta seyircili olacağı açıklanan F1'in, seyircisiz yapılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında, organizasyonun seyircisiz yapılacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;

İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul'da düzenlenecek Formula 1'in biletleri satışa çıktı Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1 yarışlarına 9 yıl sonra tekrar ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti, virajlarıyla hafızalarda yer tutuyor.Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.Formula 1 tarihinin en ucuz biletiF1 pilotlarının 8. viraj değerlendirmesiİstanbul Park'ta son olarak 6-8 Mayıs 2011'de düzenlenen Formula 1 öncesi, yarışacak F1 pilotları yaptıkları açıklamalarda, pistin heyecan verici ve 8. virajın da zor olduğunu belirtmişti.Alman pilot Sebastian Vettel, 2011'deki yarış öncesi yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, ''Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun'' ifadelerini kullanmıştı.Avustralyalı pilot Mark Webber ise o dönem İstanbul Park'ı anlatırken virajlara ilişkin, "Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor'' yorumunda bulunmuştu.İngiliz pilot Lewis Hamilton son Türkiye yarışı öncesi açıklamasında, İstanbul Park'ın virajları için "Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve on ikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri'' şeklinde görüş belirtmişti.Efsanevi pilot Michael Schumacher ise 2011'de yaptığı değerlendirmede, İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, ''İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş'' ifadelerini kullanmıştı.İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları belli oldu mu?Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı?Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 14 kategoride satışa sunuldu. Biletler, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabiliyor.F1 biletleri ne kadar?Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.#TürkiyeGrandPrixi | Nefes kesen 8. viraj pic.twitter.com/cFZt8hTIGJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 25, 2020 Yarış, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacakFormula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek. İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.Galeri: Bakan Varank F1 pistinde tehlike atlattı: Spin atarak pistten çıktıVideo: İşte Formula 1'e damga vuran Türk çekicinin videosu

Bilet fiyatları 30 TL'den satışa çıkmıştı

İlk başta seyircili bir şekilde yapılması beklenen F1 için biletler, 15 Eylül de satışa sunulmuştu. 30 TL'den satışa sunulan biletler, kısa süre içerisinde tükenmişti.

F1 tarihinin en ucuz bileti olduğu açıklanmıştı

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula’nın yeniden Türkiye’ye gelmesi için uzun süredir görüştüklerini ve sonunda İstanbul’un takvime eklendiğini ifade etmiş ve bilet fiyatlarının, organizasyon tarihinin en uygun bileti olduğunu söylemişti.

Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.

''Zorlu ve heyecan verici bir pist'

Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.

Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.