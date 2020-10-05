F1 İstanbul seyircisiz

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 takvimine Türkiye'de eklenmiş ve seyircili olacağı duyurulmuştu. Fakat İstanbul Valiliği, Formula 1 (F1) İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. İlk başta seyircili olacağı açıklanan F1'in, seyircisiz yapılacağı duyuruldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında, organizasyonun seyircisiz yapılacağı açıklandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;
İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bilet fiyatları 30 TL'den satışa çıkmıştı
İlk başta seyircili bir şekilde yapılması beklenen F1 için biletler, 15 Eylül de satışa sunulmuştu. 30 TL'den satışa sunulan biletler, kısa süre içerisinde tükenmişti.
F1 tarihinin en ucuz bileti olduğu açıklanmıştı
İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula’nın yeniden Türkiye’ye gelmesi için uzun süredir görüştüklerini ve sonunda İstanbul’un takvime eklendiğini ifade etmiş ve bilet fiyatlarının, organizasyon tarihinin en uygun bileti olduğunu söylemişti.
Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.
''Zorlu ve heyecan verici bir pist'
Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik alana kurulu, otoriteler ve pilotlarca ''zorlu ve heyecan verici'' olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. 5 bin 338 metrelik pist uzunluğuna sahip Intercity İstanbul Park'ta 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor; en keskin virajın yarı çapı 15 metre.
Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip İstanbul Park, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. İstanbul Park Pisti'nde 14 bini içeride, 26 bini de dışarıda olmak üzere 40 bin araçlık da otopark bulunuyor.
Yorum