Frankowski için pres

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Przemyslaw Frankowski, Lens’in Ligue 1’de çıktığı Nice maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen ve sakatlık riskini gözeten Frankowski’nin kendi isteğiyle oynamadığı öğrenildi. Bonservis pazarlıklarının ilk aşamasında Fransız ekibinin 10 milyon avroluk bir talebi oldu. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu’nun öncülük ettiği Galatasaray cephesi ise 5 milyon avrodan pazarlıklara giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takımın teklifini 6 milyon avroya yükselttiği öğrenilirken, görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor.