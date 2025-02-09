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Frankowski için pres

Frankowski için pres

Umut Yılmaz
04:009/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
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Przemyslaw Frankowski
Przemyslaw Frankowski

Fransız ekibi Lens’in Polonyalı kanat oyuncusu Frankowski’yi kadrosuna katmak isteyen Aslan, oyuncunun kulübünü ikna için yoğun çaba sarf ediyor. Sakatlık riski gözetilerek Nice maçı kadrosuna alınmayan oyuncu için görüşmeler olumlu ilerliyor.

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Przemyslaw Frankowski, Lens’in Ligue 1’de çıktığı Nice maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen ve sakatlık riskini gözeten Frankowski’nin kendi isteğiyle oynamadığı öğrenildi. Bonservis pazarlıklarının ilk aşamasında Fransız ekibinin 10 milyon avroluk bir talebi oldu. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu’nun öncülük ettiği Galatasaray cephesi ise 5 milyon avrodan pazarlıklara giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takımın teklifini 6 milyon avroya yükselttiği öğrenilirken, görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor.


OKAN BURUK ISRARCI

Yönetimden versatil oyuncular talep eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski’nin transferini bizzat istedi. Fransız ekibiyle bu sezon 21 maçta forma giyen Frankowski, 5 gol-2 asistlik performans sergiledi. Lechia Gdansk altyapısından yetişen Polonyalı oyuncu, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında MLS ekiplerinden Chicago Fire’a transfer oldu. 2021-2022 sezonunda Ligue 1 takımlarından Lens’le Avrupa’ya geri dönen 29 yaşındaki oyuncu orta sahanın hem sağı hem de solunda oynayabiliyor. Frankowski ayrıca bek olarak da görev yapabiliyor.


#spor
#Galatasaray
#Przemyslaw Frankowski

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