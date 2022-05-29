Fuat Çimen: Umarım Rıza Çalımbay TFF başkanı olur

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Çimen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Önemli bir sportif direktörle anlaştık"

"Avrupa futbolunun en önemli sportif direktörlerinden biriyle anlaştık. Genel kurul bizi seçerse haziranın ilk haftası getireceğiz ve Valerien Ismael ile hızla kadro ve transferler konusunda aksiyon alacağız."

"Niye mahkemeliğiz"

"Sayın Çebi, 'Tazminatları ödüyoruz ama bu oyuncuları biz getirmedik' dedi. Peki Pjanic ve N'Koudou'nun menajerleriyle niye mahkemeliğiz? Bu sene 10 transfer yaptınız. Batshuayi, Pjanic, Teixeira ve Mehmet Topal'ı da siz getirdiniz."

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"Ahmet Bey de bize oy verecektir"

"Aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlara inananlar ve bu sözlere güvenenler varsa, bugün tercihleri ona göre yapabilirler. Biliyorum, Ahmet Bey de bu kabine girdiği zaman yeşil oy pusulasını sandığa bırakacak.”

"TFF Başkanı adayım Rıza Çalımbay"

"Yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda da seçim yapılacak. Benim federasyon başkanlığı için adayım, elinde kupalar yükselen Rıza Çalımbay."

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