Futbolcular Erol Bulut'a kazan kaldırdı

Süper Lig'de sezona ilk 10 hedefiyle başlayan ancak bitime 4 hafta kala 15. basamakta bulunan Gaziantep Futbol Kulübü'nde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut ile yol ayrımına geldi. Yönetimin, yeni sezonda yola yabancı bir teknik adamla devam etmeyi planladığı kaydedildi.

"Erol Bulut kalırsa biz ayrılırız"

Sadece saha başarısı değil takım içindeki dengelerin de Erol Bulut'un gönderilme sebepleri arasında olduğu belirtildi. Oyuncuların yaptırılan idmanlardan memnun olmadığı ve bu konuda yönetime şikayetlerini ilettikleri, genç teknik adamın takımda kalması halinde ayrılmayı düşündüklerini belirttikleri öğrenildi.

Yönetimin içinde de Bulut'u istemeyen isimlerin olduğu ve genç teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakılmadığı aktarıldı.

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