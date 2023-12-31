Futbolda aralık ayı krizlerle geçti

Önceki akşam Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan kriz nedeniyle iptal edilirken, bu olay son bir ayda Türk futbolunu derinden sarsan üçüncü olay oldu.





Son gününe girdiğimiz aralık ayının ilk olayı 11 Aralık'ta yaşandı. Ankara'da oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda başkent kulübünün başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı büyük tepkilere neden oldu. Ülkede tüm futbol müsabakaları bir hafta ertelenirken, dünya basınında da manşetlerde yer aldı.













İstanbulspor sahadan çekildi





Türk futbolunu derinden sarsan olaylar bununla da bitmedi. Bir haftalık aranın ardından ligler yeniden başlarken, haftanın açılış gününde İstanbulspor ve Trabzonspor arasında 19 Aralık'ta oynanan maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Sahasında Trabzonspor'u ağırlayan İstanbulspor. 73. dakikada 2-1 gerideyken sahadan çekilme kararı aldı. Bu ani ve beklenmedik karar, hem maçı takip edenleri hem de futbol kamuoyunu şaşırttı. Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor'u hükmen yenik sayarak 3 puan silme cezası verdi.





İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmişti.





Süper Kupa krizi





Aralık ayının 29'unun akşamı ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa mücadelesi de maç öncesi patlak veren kriz nedeniyle oynanamadı. Suudi Arabistan yönetimi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan protokolde bulunmadığı gerekçesiyle Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin vermedi. Sahaya çıkmama kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe maçı oynamadan Türkiye'ye geri döndü.













Belirsizlik hakim





TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yayınladıkları ortak açıklamada yaşanan aksaklıklar nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Son zamanlarda yaşanan diğer olumsuz gelişmelerle birlikte Türk futbolunun imajı büyük yara alırken, Süper Kupa'nın akıbeti ve Türk futbolunun geleceği belirsizliğini koruyor. Futbolseverler şimdi kupanın tarihini ve yerini merakla beklemeye geçti.















