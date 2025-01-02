Elle oynama kural ihlali durumları
Futbolda sıkça rastlanan ve en çok tartışılan pozisyonlar arasında elle oynamalar yer alıyor. Elle oynama, belirli koşullar altında kural ihlali sayılmaz. Peki, Futbolda elle oynama hangi durumlarda kural ihlali sayılmaz? İşte detaylar.
Yeşil sahaların en çok tartışılan konuları arasında elle oynamaya yer alıyor. Hemen hemen her maçta rastlanan bu durumda hakemler bazen oyunu devam ettirme kararı almaktadır. Peki, Futbolda elle oynama hangi durumlarda kural ihlali sayılmaz? Sorunun cevabı haberimizde.
FUTBOLDA ELLE OYNAMA HANGİ DURUMLARDA KURAL İHLALİ SAYILMAZ?
FUTBOLDA ELLE OYNAMA HANGİ DURUMLARDA KURAL İHLALİ SAYILMAZ?
FIFA ve IFAB (
International Football Association Board
) tarafından belirlenen kurallara göre, aşağıdaki durumlarda elle oynama kural ihlali olarak değerlendirilmez:
1- Kazara Dokunma:
Eğer oyuncu, topun eline ya da koluna kazara geldiği ve bu dokunuşun bir avantaj sağlamadığı açıkça belliyse, bu bir kural ihlali sayılmaz. Özellikle, topun oyuncunun vücudundan doğal bir pozisyonda sekip eline gelmesi durumlarında.
2- Doğal Pozisyon:
Elle oynama, oyuncunun elinin ya da kolunun doğal pozisyonda olduğu durumlarda cezalandırılmaz. Örneğin, el kol vücudun yanında veya düşerken kendini korumak için kullanılıyorsa.
3- Yakın Mesafe ve Hızlı Tempo:
Eğer top, oyuncunun eline ya da koluna çok yakın mesafeden ve yüksek hızla gelmişse ve oyuncunun bu durumu önleme şansı yoksa, bu da kural ihlali sayılmaz.
4- Topun Oyuncudan Sekip Eline Gelmesi:
Topun bir oyuncuya çarpıp ardından eline ya da koluna gelmesi durumunda, eğer bu kazara olduysa ve avantaj sağlamıyorsa, kural ihlali değerlendirilmez.
5- Topun Atıştan Direkt El/Kola Çarpması:
Kendi takım arkadaşının ya da rakip oyuncunun kafa vuruşu, göğüsle kontrol, ayakla vuruş gibi bir aksiyonundan sonra top direkt olarak bir oyuncunun eline/koluna gelirse ve bu durum oyuncunun kontrolü dışında gerçekleşmişse.
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