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Serbest vuruş hangi durumlarda endirekt olur?

Serbest vuruş hangi durumlarda endirekt olur?

16:5531/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Endirekt serbest vuruş şartları
Endirekt serbest vuruş şartları

Endirekt serbest vuruşun hangi durumlarda uygulandığını bu haberimizde sizler için derledik. Peki, hangi ihlaller endirekt serbest vuruş gerektirir? İşte adım adım sorunun cevabı.

un endirekt mi yoksa direkt mi olacağını belirleyen kurallar neler? İşte FIFA kurallarına göre bu kritik ayrıntılar…

SERBEST VURUŞ HANGİ DURUMLARDA ENDİREKT OLUR?

FIFA Futbol Oyun Kuralları'na göre, endirekt serbest vuruş aşağıdaki durumlarda verilir:

1- Kaleci Kuralları İhlali:

> Kaleci, topu ellerinde 6 saniyeden fazla tutarsa.

> Kaleci, topu eline aldıktan sonra 6 saniye içinde (topu yere bırakmadan) tekrar eliyle oynarsa.

> Kaleci, topu eliyle kendi ceza sahası dışına veya doğrudan bir takım arkadaşına atarsa.

2- Oyunun Durduğu Durumlar:

> İki veya daha fazla oyuncunun aynı anda topa dokunması ve hakemin oyunu durdurması gerektiği durumlar.

> Oyunun bir sebeple durdurulup, oyunun devam etmesi için endirekt serbest vuruşla başlatılması gerektiği durumlar.

3- Oyuncu Davranışları:

> Oyuncuların kasıtlı olarak topa elle dokunması (ancak kalecinin ceza sahasında bu kural geçerli değildir).

> Oyuncunun kaleci ile arasındaki mesafeyi ihlal etmesi (kalecinin topu elle oynadığı sırada).

> Kasıtlı olarak topa elle dokunma dışında kalan diğer fauller (örneğin, tehlikeli oyun, engelleme, vb.).

4- Cezalandırılmayan Fauller:

> Oyuncunun, topa sahip olmayan bir oyuncuya tehlikeli bir şekilde oynaması (örneğin, yüksek tekme).

> Oyuncunun, topa sahip olmayan bir oyuncuyu itmesi, çekmesi veya herhangi bir şekilde fiziksel olarak engellemesi, ancak bu hareketler doğrudan bir serbest vuruş gerektirmeyecek kadar hafifse.




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