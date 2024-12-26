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Futbolda serbest vuruş çeşitleri: Direkt ve Endirekt serbest vuruş nedir, farkları neler?

Futbolda serbest vuruş çeşitleri: Direkt ve Endirekt serbest vuruş nedir, farkları neler?

17:1126/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Futbolda Serbest Vuruş Çeşitleri: Direkt ve Endirekt Serbest Vuruşların Farkları
Futbolda Serbest Vuruş Çeşitleri: Direkt ve Endirekt Serbest Vuruşların Farkları

Futbolda serbest vuruş, bir oyuncunun rakip tarafından kuralları ihlal eden bir faul yapması sonucunda verilen bir vuruş türüdür. Serbest vuruşlar, oyunun akışını durdurup yeniden başlatmak ve faul yapan oyuncuya veya takıma ceza vermek amacıyla kullanılır. Bu haberimizde, futboldaki serbest vuruş çeşitlerini, direkt ve endirekt serbest vuruşlar arasındaki farkları ele alacağız. Peki Direkt ve Endirekt serbest vuruş nedir, farkları neler? İşte detaylar.

, dünyanın en sevilen sporlarından biri ve oyunun akışını belirleyen bazı kurallar çoğu kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Serbest vuruşlar, bu kurallar içinde önemli bir yer tutar. Futboldaki serbest vuruş çeşitlerine, direkt ve endirekt serbest vuruşlar arasındaki farklara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİREKT SERBEST VURUŞ NEDİR?

Bu vuruş, bir oyuncunun rakip tarafından kasti olarak, ciddi bir faul işlemesi durumunda verilir. Bu fauller arasında kasıtlı tekme, itme, tutma, tehlikeli oyun, rakibe çarpma veya kasti el kullanımı yer alır. Direkt serbest vuruşta, topun doğrudan kaleye gönderilmesi ve gol olması mümkündür.

ENDİREKT SERBEST VURUŞ NEDİR?

Daha hafif ihlaller veya teknik fauller sonucu verilen bir vuruş türüdür. Bu fauller arasında hakeme itiraz etmek, kalecinin topu elinde 6 saniyeden fazla tutması, sakatlık oyunu gibi durumlar vardır. Endirekt serbest vuruşta, gol olabilmesi için topun başka bir oyuncudan sekerek veya başka bir oyuncuya değerek kaleye girmesi gerekir. Bu vuruşlar, hakem tarafından kollarını yukarı doğru kaldırarak işaretlenir.

DİREKT VE ENDİREKT SERBEST VURUŞ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

1- Gol Olma Koşulu:

Direkt Serbest Vuruş:
Gol olması için topun direkt olarak kaleye girmesi yeterli.
Endirekt Serbest Vuruş:
Gol olabilmesi için topun en az bir oyuncudan (açan oyuncu hariç) sekerek kaleye girmesi gerekir.

2- Faul Türü:

Direkt Serbest Vuruş:
Daha ciddi ve kasti fauller sonucunda verilir.
Endirekt Serbest Vuruş:
Daha hafif ihlaller veya teknik fauller sonucunda verilir.

3- Vuruş İşareti:

Direkt Serbest Vuruş:
Hakem, vuruş noktasını gösterir.
Endirekt Serbest Vuruş:
Hakem, kollarını yukarı doğru kaldırarak vuruşun endirekt olduğunu belirtir.

4- Strateji ve Uygulama:

Direkt Serbest Vuruş:
Saldırgan takımlar için doğrudan gol şansı sunar, bu yüzden genellikle daha stratejik ve savunma için riskli olabilir.
Endirekt Serbest Vuruş:
Savunma için daha az tehdit edici olarak görünse de, doğru taktiklerle gol şansı yaratılabilir.


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