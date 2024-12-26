Futbolda serbest vuruş, bir oyuncunun rakip tarafından kuralları ihlal eden bir faul yapması sonucunda verilen bir vuruş türüdür. Serbest vuruşlar, oyunun akışını durdurup yeniden başlatmak ve faul yapan oyuncuya veya takıma ceza vermek amacıyla kullanılır. Bu haberimizde, futboldaki serbest vuruş çeşitlerini, direkt ve endirekt serbest vuruşlar arasındaki farkları ele alacağız. Peki Direkt ve Endirekt serbest vuruş nedir, farkları neler? İşte detaylar.
DİREKT SERBEST VURUŞ NEDİR?
Bu vuruş, bir oyuncunun rakip tarafından kasti olarak, ciddi bir faul işlemesi durumunda verilir. Bu fauller arasında kasıtlı tekme, itme, tutma, tehlikeli oyun, rakibe çarpma veya kasti el kullanımı yer alır. Direkt serbest vuruşta, topun doğrudan kaleye gönderilmesi ve gol olması mümkündür.
ENDİREKT SERBEST VURUŞ NEDİR?
Daha hafif ihlaller veya teknik fauller sonucu verilen bir vuruş türüdür. Bu fauller arasında hakeme itiraz etmek, kalecinin topu elinde 6 saniyeden fazla tutması, sakatlık oyunu gibi durumlar vardır. Endirekt serbest vuruşta, gol olabilmesi için topun başka bir oyuncudan sekerek veya başka bir oyuncuya değerek kaleye girmesi gerekir. Bu vuruşlar, hakem tarafından kollarını yukarı doğru kaldırarak işaretlenir.