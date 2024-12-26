, dünyanın en sevilen sporlarından biri ve oyunun akışını belirleyen bazı kurallar çoğu kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. Serbest vuruşlar, bu kurallar içinde önemli bir yer tutar. Futboldaki serbest vuruş çeşitlerine, direkt ve endirekt serbest vuruşlar arasındaki farklara haberimizden ulaşabilirsiniz.