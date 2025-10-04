Galatasaray 1-1 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan derbi mücadelesi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Karşılaşmada golleri Beşiktaş adına 12. dakikada Abraham ile 55. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.





Galatasaray'da Davinson Sanchez 34. dakikada direkt kırmızı kart gördü.





Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 22 puanla liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Beşiktaş 13 puanla 5. sırada kaldı.





GALATASARAY - BEŞİKTAŞ 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham.







MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

10' Vaclav Cerny'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda Uğurcan Çakır topu tekrar kornere çelmeyi başardı.

12' Orkun Kökçü'nün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Abraham, altıpas içinden yaptığı düzgün vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

35' Galatasaray 10 kişi kaldı! Ceza alanını yakınında Davinson Sanchez, topla birlikte hızla ilerleyen Rafa Silva'ya yaptığı müdahale nedeniyle son adam kuralı gereğince hakem Yasin Kol tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

37' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı.

İKİNCİ YARI

54' Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok iki hamlede topa hakim olmayı başardı.

55' Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Mert Günok'un kısa pasında Ndidi'den topu kapan Torreira'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Gündoğan, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla topu Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

74' Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Rafa Silva'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.





GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU





MAÇTAN NOTLAR

- Galatasaray'da 4 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın renklerine bağladığı Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan ile geçen sezonki derbilerde süre almayan Ismail Jakobs, ilk kez Beşiktaş'a karşı forma giydi.





- Tribünler tamamen doldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı.





- Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ın kardeşi için taziye

Sarı-kırmızılı futbolseverler, kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a başsağlığı diledi. Müsabaka öncesindeki seremonide kuzey kale arkasındaki taraftarlar, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" yazılı pankart açtı.





- Sarı-kırmızılı taraftarlar Filistin'e desteğini sürdürdü

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi. Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisini de boş geçmedi. Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin" pankartı asan taraftarlar, güney tribününde ise "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" pankartlarını açtı. Beşiktaşlı futbolseverler ise "Zulmü durduramıyorsan onu duyur. Özgür Filistin" pankartı açtı.

- A Milli Takım teknik heyeti maçta

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yerinde izledi. RAMS Park'a gelen teknik direktör Vincenzo Montella ile yardımcıları, milli maçlar öncesinde yerli futbolcuların performansını yakından takip etti.



