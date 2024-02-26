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Spor

Galatasaray sahasında Antalyaspor'u iki golle mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri dakika 12', 45+2' Kerem Aktürkoğlu (2) attı. Antalyaspor'un tek golü ise dakika 33' Van de Streek kaydetti. Galatasaray - Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:58 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray tekrardan liderliğe yükseldi.
Galatasaray tekrardan liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 12' 45+2' Kerem Aktürkoğlu(2) attı. Antalyaspor'un tek golü ise 33' Van de Streek kaydetti.


Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 72'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanla 9. sırada kaldı.


Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU


GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kulandığı serbest vuruşta savunmanın topu uzaklaştırmak istediği sırada Tete, Antalyasporlu Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete'nin sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Leite, yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Saric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Kaluziski'nin sol taraftan uzak direğe açtığı ortada kaleci Muslera'nın boşa çıkması sonrası topu önünde bulan Van de Streek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

35. dakikada Larsson'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top, keleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Torreira'nın ortasında ceza sahası içerisinde Vinicius'un kafa vuruşu kaleci Leita'dan oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, golü verdi. 2-1

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Antalyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Galatasaray
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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