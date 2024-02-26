Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galibiyeti getiren golleri dakika 12' 45+2' Kerem Aktürkoğlu(2) attı. Antalyaspor'un tek golü ise 33' Van de Streek kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 72'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanla 9. sırada kaldı.

Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kulandığı serbest vuruşta savunmanın topu uzaklaştırmak istediği sırada Tete, Antalyasporlu Van de Streek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kazanılan penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tete'nin sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı plase vuruşta kaleci Leite, yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi.