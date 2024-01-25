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Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3 golle geçti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 3-1 galip gelerek zirve takibi sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri dakika 36' 78' Kerem Aktürkoğlu (2)ve ve 90+2' Mauro Icardi (P) kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 57'e yükselterek averajla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray-İstanbulspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:57 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:47 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray üç golle kazandı.
Galatasaray üç golle kazandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 36' 78' Kerem Aktürkoğlu (2) ve 90+2' Mauro Icardi (P) kaydetti. Konuk ekibin tek golü 28' Sambissa attı.


Aslan, bu sonuçla birlikte puanını 57'e yükselterek averajla ikinci sırada yer aldı. İstanbulspor ise 10 puanla son sırada kaldı.


Galatasaray önümüzdeki hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU


GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

28'inci dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

28'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar ortasını yaptı. Penaltı noktasının yakınından Sambissa'nın kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 0-1.

33'üncü dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında kendi yarı sahasından topla hareketlenen Ndao, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera gole izin vermedi. Ndao'nun bir kez daha içeri çevirdiği topu altıpas içinde Emir Kaan röveşata ile ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Bahattin Şimşek, Galatasaray'ın kullandığı kornerde topun Ali Yaşar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal edip, sarı-kırmızılı ekip lehine penaltı verdi.

37'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARI

67'nci dakikada Galatasaray'da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ortasını yaptı. Kaleci Alp'in elinden kaçırdığı topu arka direkte Nelsson indirdi. Icardi'nin altıpas içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti, ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Bahattin Şimşek, Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.


79'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Zaha'nın düşürülmesiyle ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topu başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem'in kaleci Alp'in soluna doğru yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

89'uncu dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Mendy, Barış Alper'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Bahattin Şimşek, Mendy'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90+1'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Halil'in şutunda top Kerem Aktürkoğlu'ndan sekip Icardi'nin önünde kaldı. Icardi kaleci Alp'ten sıyrılmak isterken yerde kalınca Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.


90+2'nci dakikada Icardi penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.


GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - İstanbulspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG 22. HAFTA SONUÇLARI



#Galatasaray
#İstanbulspor
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