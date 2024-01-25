33'üncü dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında kendi yarı sahasından topla hareketlenen Ndao, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Muslera gole izin vermedi. Ndao'nun bir kez daha içeri çevirdiği topu altıpas içinde Emir Kaan röveşata ile ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Bahattin Şimşek, Galatasaray'ın kullandığı kornerde topun Ali Yaşar'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal edip, sarı-kırmızılı ekip lehine penaltı verdi.