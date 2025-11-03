Yeni Şafak
Galatasaray - Ajax maçının hakemi açıklandı

Galatasaray - Ajax maçının hakemi açıklandı

12:433/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
IHA
Benoit Bastien
Benoit Bastien

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Johan Cruijff Arena’da oynanacak ve TSİ 23.00’da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.


Galatasaray - Ajax karşılaşmasında VAR’da Fransa’dan Willy Delajod, AVAR’da da Belçika’dan Bram Van Driessche yer alacak.

