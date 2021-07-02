Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu

Yeni sezon kadro planlamasına sona sürat devam eden Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Galatasaray teknik heyetinin Danimarkalı bir 10 numara istediği, bu oyuncunun ise Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de forma giyen Marcus Ingvartsen olduğu öğrenildi.

Younes Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi, kontratı sona eren Emre Akbaba’nın henüz yeni sözleşme imzalamaması sonrasında 10 numarası boş kalan sarı-kırmızılı takım, bu bölgeyi Ingvartsen ile doldurmayı planlıyor. Kontratının son sezonuna giren ve 3,5 milyon euro piyasa değeri bulunan Ingvartsen için 2 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

10 numara bölgesini Hannover 96’dan transfer ettiği Genki Haraguchi ile güçlendiren Union Berlin, Ingvartsen’in satışına izin verecek.

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Emre Mor'un eski takım arkadaşı

Danimarka ekiplerinden Nordsjaelland’in altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında U19, 2014 yılında ise A Takım’a yükseldi. 2015-2016 sezonunda milli oyuncu Emre Mor ile birlikte sahada ter döken 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, 2016-2017 sezonunda 35 maçta gösterdiği 23 gol 4 asistlik performansıyla Belçika ekiplerinden Genk’e 4,95 milyon euro karşılığında transfer oldu. Belçika ekibinde iki sezon boyunca istenilen performansı sergileyemeyen Ingvartsen, 2019-2020 sezonunda Union Berlin ile anlaştı.

İki sezondur Bundesliga’da forma giyen Ingvartsen, geçtiğimiz sezon 30 lig maçında 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Marcus Ingvartsen (@marcusingvartsen)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM