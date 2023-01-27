Galatasaray Avrupa'nın da zirvesinde

Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider olan Okan Buruk’un takımı, son 10 karşılaşmada topladığı 28 puanla 10 büyük ligde bu alanda zirveye kuruldu.

94 gündür bileği bükülmüyor

Okan Buruk yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray, Süper Lig'de 94 gündür yenilmiyor. En son 15 Ekim 2022'de deplasmanda Kayserispor'a 2-1 boyun eğen Cimbom, sonraki 10 maçta ise alkış toplayan bir performansa imza attı. Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş (2-1) ve Fenerbahçe (3-0) zaferleri de dahil olmak üzere bu süreçte 9 galibiyet-1 beraberlik aldı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla zirveye kurulan Aslan'ın ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor.

Avrupa'nın devlerini geride bıraktı

Son 10 maçta 28 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu formuyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Galatasaray'ı; Genk (27), Napoli (27), Arsenal (26), Barcelona (25), Juventus (25) ve Bayern Münih (24) takip etti. Rakip ağları 28 kez havalandıran ve kalesinde 7 gol gören Aslan, bu alanın en iyi 4. takımı olurken, +21 averajla da yine 4. sırada kendine yer buldu.

10 maçlık performansta Galatasaray'da 9 futbolcu, 28 gol attı. İcardi'nin 6 golle öncülük ettiği tabloda, Kerem 5; Gomis 4 defa fileleri buldu. Mata ve Mertens 3'er gol atarken, Barış Alper 2 kez rakip kaleyi avladı. Abdülkerim, Oliveira ve Emre Taşdemir de 1 gol buldu. İki golü de rakipler kendi kalesine gönderdi.

Okan Buruk damga vurdu