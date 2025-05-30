Galatasaray - Başakşehir: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'de sezonun son haftasında şampiyon Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini Mertens'in penaltıdan ve Osimhen'in attığı gollerle 2-0 yenerek sezonu 3 puanla noktaladı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 95'e çıkardı. Başakşehir ise 54 puanda kaldı.





Maçın 11'leri





Galatasaray: Muslera, Frankowski, Cuesta, Davinson, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan, Mertens, Ahmed, Yusuf, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny.









Muslera ve Mertens'in vedası damga vurdu





Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı son kez terletti. İki oyuncu da oyundan alınırken duygusal anlar yaşandı.





Aslan'da 4 eksik





Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik vardı. Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, müsabakada forma giyemedi.





MAÇIN CANLI ANLATIMI



















