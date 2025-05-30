Galatasaray - Başakşehir: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Şampiyonluğu ilan eden sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapatırken karşılaşmaya Mertens ve Muslera'nın vedası damga vurdu.
Süper Lig'de sezonun son haftasında şampiyon Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini Mertens'in penaltıdan ve Osimhen'in attığı gollerle 2-0 yenerek sezonu 3 puanla noktaladı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 95'e çıkardı. Başakşehir ise 54 puanda kaldı.
Maçın 11'leri
Muslera ve Mertens'in vedası damga vurdu
Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı son kez terletti. İki oyuncu da oyundan alınırken duygusal anlar yaşandı.
Aslan'da 4 eksik
Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik vardı. Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, müsabakada forma giyemedi.