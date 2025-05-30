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Galatasaray - Başakşehir: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray - Başakşehir: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

22:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray sezonu evinde kapatıyor.
Galatasaray sezonu evinde kapatıyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Şampiyonluğu ilan eden sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla kapatırken karşılaşmaya Mertens ve Muslera'nın vedası damga vurdu.

Süper Lig'de sezonun son haftasında şampiyon Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini Mertens'in penaltıdan ve Osimhen'in attığı gollerle 2-0 yenerek sezonu 3 puanla noktaladı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 95'e çıkardı. Başakşehir ise 54 puanda kaldı.


Maçın 11'leri


Galatasaray:
Muslera, Frankowski, Cuesta, Davinson, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan, Mertens, Ahmed, Yusuf, Osimhen.
Başakşehir:
Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny.


Muslera ve Mertens'in vedası damga vurdu


Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı son kez terletti. İki oyuncu da oyundan alınırken duygusal anlar yaşandı.


Aslan'da 4 eksik


Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik vardı. Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, müsabakada forma giyemedi.


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