Galatasaray - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşmada hakem Yasin Kol, VAR'da ise Ali Şansalan görev yapacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray, yeni sezona 7'de 7 ile başlayarak 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 6 karşılaşmada 12 puan topladı ve haftaya 5. sırada giriyor.