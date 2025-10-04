Galatasaray - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 8. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Derbi maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
Kritik karşılaşmada hakem Yasin Kol, VAR'da ise Ali Şansalan görev yapacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray, yeni sezona 7'de 7 ile başlayarak 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş ise bir maç eksiğiyle 6 karşılaşmada 12 puan topladı ve haftaya 5. sırada giriyor.
Sarı-kırmızılılar derbi mücadelesine tam kadro çıkacak. Siyah-beyazlılarda ise Demir Ege Tıknaz, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın derbiye oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.