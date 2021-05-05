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Spor Galatasaray, Beşiktaşı yenerek son 2 haftaya umutlu girmek istiyor
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Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek son 2 haftaya umutlu girmek istiyor

Şampiyonluk düğümünü çözecek olan Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray’da, takım kaptanları, maçı kazanmaları halinde son iki haftada umutlarının artacağını düşünüyor. Derbi öncesi Onyekuru ve Luyindama’dan ise iyi haberler geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Beşiktaşı yenerek son 2 haftaya umutlu girmek istiyor
Galatasaray ligde 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 40. haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş derbisini bekliyor. Teknik heyet, oyunculara derbinin ciddiyetini anlatırken, takım kaptanları da maçı kazanmaları halinde son iki haftada her şeyin değişebileceğini dile getiriyor. Sarı- kırmızılı takımın tecrübeli isimlerinin, arkadaşlarıyla yaptıkları toplantıda, “Şu an geride olabiliriz ancak matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Biz kazanırsak son 2 haftada işler değişebilir. İki rakibimizin de maçları kolay değil. O yüzden adeta final maçı gibi oynamalıyız ve galibiyeti bu sezon çok memnun edemediğimiz taraftarımıza armağan etmeliyiz” dedikleri öğrenildi.

Eksikler dönüyor

Galatasaray bir günlük iznin ardından bu akşam Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yeniden başlayacak. Sakatlığına rağmen Gençlerbirliği deplasmanına götürülen Henry Onyekuru, geri dönüş için artık gün sayıyor. Nijeryalı futbolcu, dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalıştı. Genç yıldızın Beşiktaş derbisine yetişebileceği, antrenörlerin özel bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi.

  • Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, derbilerde performansıyla ön plana çıkan Onyekuru’nun durumunu yakından takip edeceği ve form durumuna göre şans vereceği kaydedildi. Koronavirüs nedeniyle izolasyondaki Christian Luyindama perşembe günü takıma dönecek ancak Etebo’nun derbiye yetişme olasılığı zor görünüyor.

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