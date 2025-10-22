Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Olivier düdük çalacak.
Devler Ligi serüvenine Frankfurt yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılar ikinci maçında Liverpool'u mağlup ederek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, rakibi karşısında bugün sahadan üç puanla ayrılarak sıralamadaki yerini güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda son antrenmanda sakatlık yaşayan İlkay Gündoğan ile Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.