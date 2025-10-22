Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Bodo/Glimt | Canlı izle - Canlı sonuç

Galatasaray - Bodo/Glimt | Canlı izle - Canlı sonuç

17:3922/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'da tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.
Galatasaray'da tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt'i konuk ediyor. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.


RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Olivier düdük çalacak.


Devler Ligi serüvenine Frankfurt yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılar ikinci maçında Liverpool'u mağlup ederek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, rakibi karşısında bugün sahadan üç puanla ayrılarak sıralamadaki yerini güçlendirmek istiyor.


Sarı-kırmızılılarda son antrenmanda sakatlık yaşayan İlkay Gündoğan ile Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.


GALATASARAY - BODO/GLİMT İLK 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Bodo/Glimt:
Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

GALATASARAY - BODO/GLİMT CANLI İZLE
Galatasaray - Bodo/Glimt maçını canlı izlemek için

GALATASARAY - BODO/GLİMT CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB İş Geliştirme Destek başvuruları ne zaman sona erecek?