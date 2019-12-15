Galatasaray dondu kaldı

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım Feghouli ve Belhanda’nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçerken, Ankaragücü İlhan Parlak ve Kitsiou ile cevap verdiği karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı. 10’da Mariano’nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Falcao’nun kafa vuruşunu Korcan parmak uçlarıyla korner çeldi. 53’de Ömer’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu altı pas içerisinde kafasıyla tamamlayan Feghouli, takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 62’de Babel’in içeri açtığı topa Kulusiç eliyle müdahale ederken hakem penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarıyla hakem Ali Şansalan topun dışarıdan geldiğini belirterek penaltıyı iptal etti. 81’de Taylan’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Babel, boş pozisyonda topu auta attı. 82’de Taylan, Kulusic’in müdahaleseyle ceza sahası içerisinde yerde kalırken, hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 83’de Belhanda, beyaz noktanın başına geçerken, kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-0. 86’da Marcao, kendi ceza sahası içerisinde İlhan Parlak’a yaptığı müdahale sebebiyle penaltıya sebebiyet verdi. 87’de İlhan, topu ağlara gönderdi. 2-1. 90+1’de Ankaragücü ani atakla çıktığı pozisyonda, Kitsiou direğin dibinden Muslera’yı mağlup etti. 2-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



Radamel Falcao 74 gün sonra

Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü’nü ağırlayan Galatasaray’da sarı-kırmızılı takım adına önemli gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, uzun bir süre sonra ilk kez 11’de şans buldu. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’da forma giyemeyen Falcao, son olarak iç sahada PSG ile oynanan maça 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Falcao, 74 gün sonra Ankaragücü maçında ilk 11’e dönerek taraftarların karşısına çıkma fırsatı yakaladı. Galatasaray’da Falcao gibi sakatlıklarını atlatan Babel ile Feghouli de Ankaragücü maçıyla takıma geri döndü.

Bu durumun sorumlu biziz

Galatasaray’ın sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra sarı-kırmızılı takımın 3 kaptanı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlk olarak sözü alan Selçuk İnan “Bu, çok yaşadığımız bir durum değil. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor. Kötü bir durumdayız. Oyuncular olarak sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Galatasaray’ı layık olduğu yere taşıyacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Fernando Muslera da “Biz bu durumdan çıkarız. Burada ne yöneticilerin ne de antrenörlerin suçu var; bu bizim suçumuz. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız” ifadelerini kullandı. Ryan Donk ise “Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra sarı-kırmızılı takımın 3 kaptanı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlk olarak sözü alan Selçuk İnan “Bu, çok yaşadığımız bir durum değil. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor. Kötü bir durumdayız. Oyuncular olarak sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Galatasaray’ı layık olduğu yere taşıyacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Fernando Muslera da “Biz bu durumdan çıkarız. Burada ne yöneticilerin ne de antrenörlerin suçu var; bu bizim suçumuz. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız” ifadelerini kullandı. Ryan Donk ise “Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Forvete Barrow iddiası

Galatasaray’ın devre arasında sürpriz bir transfer planı içinde olduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların, Atalanta’nın 21 yaşındaki Gambiyalı oyuncusu Musa Barrow’u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılabileceği ifade edildi.

Galatasaray’ın devre arasında sürpriz bir transfer planı içinde olduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların, Atalanta’nın 21 yaşındaki Gambiyalı oyuncusu Musa Barrow’u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılabileceği ifade edildi. Nzonzi’ye para cezası da yolda

Galatasaray’ın yaptığı son antrenmanda teknik heyetin kendisine yedek takımda yer verdiği için bir anda çalışmayı terk eden ve izin almadan idmanı bırakan Nzonzi’ye kadro dışı cezasının yanı sıra para cezası da verilme kararı alındı. Ocak ayında Nzonzi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, kulüp hukukçuları ile de görüştükten sonra Nzonzi’ye yüklü bir para cezası kesecek.