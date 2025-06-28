Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray Errick McCollum'u yeniden kadrosuna kattı

Galatasaray Errick McCollum'u yeniden kadrosuna kattı

15:5428/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
McCollum, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası şampiyonu olmuştu.
McCollum, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası şampiyonu olmuştu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Errick McCollum ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı formayı giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.


Profesyonel kariyerine İsrail'in Elitzur Netanya takımında başlayan 37 yaşındaki basketbolcu, Apollon Patras, Panionios, Zhejiang Golden Bulls, Anadolu Efes, UNICS Kazan, Khimki, Lokomotiv Kuban, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe formalarını giydi.


Son olarak Fenerbahçe Beko'da THY Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Erkekler Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası şampiyonu oldu.

#Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı
#Errick McCollum
#Fenerbahçe Beko
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?