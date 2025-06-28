Galatasaray Errick McCollum'u yeniden kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı formayı giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.