Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala, nefesleri kesecek derbi bu hafta oynanacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.





Türkiye Futbol Federasyonu, 37. haftada maçları yönetecek hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, derbinin hakeminin manuel olarak, diğer karşılaşmaların hakemlerinin Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır."





Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hangi hakem yönetecek?

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.





Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman





18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler





19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler











