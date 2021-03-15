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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fernando Muslera
Fernando Muslera

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

2011-2012 sezonu başında Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla unutulmaz zaferlere imza attı. Sarı kırmızılıların kaptanı olan Uruguaylı file bekçisi kulübün yaşayan efsanesi olarak görülüyor.

  • Teknik direktör Fatih Terim, önceki günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın sözleşmesinin uzamasıyla ilgili bir sıkıntıları olmadığını ve bu birlikteliğin devam edeceğini ifade etmişti.

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