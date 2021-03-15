Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Muslera için yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.
2011-2012 sezonu başında Lazio'dan transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla unutulmaz zaferlere imza attı. Sarı kırmızılıların kaptanı olan Uruguaylı file bekçisi kulübün yaşayan efsanesi olarak görülüyor.
- Teknik direktör Fatih Terim, önceki günlerde yaptığı açıklamada Muslera'nın sözleşmesinin uzamasıyla ilgili bir sıkıntıları olmadığını ve bu birlikteliğin devam edeceğini ifade etmişti.
Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. pic.twitter.com/Ds0llUX8mW
Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. pic.twitter.com/Ds0llUX8mW— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 15, 2021