Morutan kilidi açtı Kerem Aktürkoğlu bitirdi: Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar;
7. dakikada Cicaldau’nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.
11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau’nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.
21. dakikada soldan Kerem’in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan’ın gelişine vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Muhammet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko’nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.
GOL!
- 45+3. dakikada Barış Alper’in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan’ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.
66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
GOL!
- 73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
90+5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/uob3jiKByC
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/uob3jiKByC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 31, 2021