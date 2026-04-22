Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı izle - Canlı sonuç

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Bu eşleşmeden galibiyetle ayrılan taraf bir sonraki tur Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle oynayacak.