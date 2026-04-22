Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı izle - Canlı sonuç

16:3422/04/2026, Çarşamba
Ligde oynanan maçtan kare.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Bu eşleşmeden galibiyetle ayrılan taraf bir sonraki tur Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle oynayacak.

Sarı-kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan Günay Güvenç ve Yaser Asprilla'nın mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Osimhen ise maç kadrosunda yer alacak.

Gençlerbirliği cephesinde ise sakatlıkları süren Etebo, Kyabou ve Abdullah Şahindere, mücadelede görev yapamayacak.


GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Torreira, Nhaga, Barış Alper, İlkay, Lang, Icardi
Gençlerbirliği:
Erhan, Abdurrahim, Zuzek, Goutas, Fıratcan, Dele-Bashiru, Metehan, Varesanovic, Cihan, Traore, Niang

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE
Galatasaray - Gençlerbirliği maçını canlı izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
Yaşlı bakım sigortası nedir? Uzun süreli bakım sigortası sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?