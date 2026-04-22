Galatasaray - Gençlerbirliği | Canlı izle - Canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Bu eşleşmeden galibiyetle ayrılan taraf bir sonraki tur Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle oynayacak.
Sarı-kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan Günay Güvenç ve Yaser Asprilla'nın mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Osimhen ise maç kadrosunda yer alacak.
Gençlerbirliği cephesinde ise sakatlıkları süren Etebo, Kyabou ve Abdullah Şahindere, mücadelede görev yapamayacak.