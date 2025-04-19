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Galatasaray hata yapmadı

Galatasaray hata yapmadı

Umut Yılmaz
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç'e, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair-play ödülü verildi. Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında top toplayıcı çocukla diyaloğu, birleştirici tavrı ve derbi sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'a ödülü dünkü maç öncesi verildi.
Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç'e, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair-play ödülü verildi. Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında top toplayıcı çocukla diyaloğu, birleştirici tavrı ve derbi sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'a ödülü dünkü maç öncesi verildi.

Süper Lig lideri Galatasaray, 32. hafta maçında kendi sahasında Bodrum FK'yı mağlup ederek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Adeta tek kale maç oynayan sarı-kırmızılı takımın gollerini Torreira ve Sanchez kaydetti.

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK’yı konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarıkırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 2-0. Şampiyonluk yarışında galibiyetlerine bir yenisini ekleyerek liderliğini pekiştiren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye karşı puan farkını maç fazlasıyla 6’ya yükseltti. Taraftarı önünde baskın bir futbol oynayan Galatasaray, bu karşılaşmada da benzer bir başlangıç yaptı. Düşme hattına yakın bir noktada bulunan Bodrum FK ise tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına kapandı. Bodrum FKi ilk yarıda rakip ceza sahasında topla buluşmayı dahi başaramazken, sarı-kırmızılılar ilk devrede rekor sayıda şut üretti. 18. dakikada Gabriel Sara’nın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut önce rakibe sonra direğe çarparak oyun alanını terk etti. 29. dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşta boş kalan Torreira kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. 38’de Barış Alper’in sol çaprazdan gönderdiği şut direkten döndü. 42’de Ahmet Aslan’ın Sara’ya müdahalesine önce beyaz noktayı gösteren hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu VAR’da izledikten sonra kararı iptal etti. Galatasaray rüzgarı ikinci yarıda da devam etti. Sarı-kırmızılılar, tüm gücüyle Bodrum kalesini kuşatma altına kaldı. Kaliteli isimleriyle hem ceza sahası içi hem saha dışından sık sık şut deneyen Aslan, birçok pozisyonda kaleci Diogo Sousa’ya takıldı. 81’de Yunus’un çizgiye inerek içeri çevirdiği topu altı pas içerisinde kafayla tamamlayan Sanchez, maçın skorunu ilan etti: 2-0.


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